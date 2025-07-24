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24 июля 2025 в 16:30

Натяжной потолок или гипсокартон? Ставим точку в споре — все плюсы и минусы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор между натяжным потолком и гипсокартонной конструкцией зависит от многих факторов. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые важно учитывать перед ремонтом. Разберем основные критерии, чтобы помочь вам принять правильное решение.

Натяжные потолки устанавливаются быстро, не требуют выравнивания основания и идеально скрывают коммуникации. Они влагостойкие, но боятся острых предметов. Гипсокартон позволяет создавать сложные многоуровневые конструкции с точечными светильниками, но требует больше времени на монтаж и шпаклевку. По стоимости материалы примерно равны, но натяжной потолок проще в уходе. Для ванной и кухни лучше выбрать ПВХ-пленку, а для гостиной или спальни — гипсокартон, если важна звукоизоляция. Учитывайте высоту помещения — натяжной потолок «съедает» 3–5 см, гипсокартон — от 5 см и более.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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