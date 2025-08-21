Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф завершила карьеру после скандальной победы на Олимпийских играх в Париже. Кто разоблачил трансгендерную спортсменку (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), как на ее решение об уходе из спорта отреагировали в России — в материале NEWS.ru.

Кто разоблачил боксершу-трансгендера Хелиф

В 2023 году Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) из-за выявленного тестами мужского набора хромосом XY. Тем не менее спортсменку допустили до Олимпиады в Париже. В 1/8 финала в весовой категории до 66 кг ее соперницей стала итальянка Анджела Карини. Бой завершился через 46 секунд после начала. В первом раунде итальянка пропустила два удара в голову, из-за чего у нее отстегнулся шлем и оказался оголен подбородок. После этого Карини остановила поединок, вернулась в свой угол, снялась с боя и покинула ринг в слезах. После боя итальянка извинилась перед Хелиф за то, что не пожала ей руку.

В 1/4 финала боксерша победила Анну Луцу Хамори из Венгрии. В полуфинале алжирка прошла Джанджан Суванапхэн из Таиланда. К тому моменту общественность начала критиковать боксершу, напомнив о провальном гендерном тесте. Отец спортсменки предоставил газете The Daily Mail документ, в котором было указано, что Хелиф — женщина.

В решающем поединке алжирка победила китаянку Ян Лю и завоевала золотую медаль. Боксерша заявила, что не является трансгендером и призвала общественность воздержаться от издевательств и травли.

После Олимпиады журналист французского издания Le Correspondant Джаффар Айт Аудиа опубликовал сведения, свидетельствующие о том, что Хелиф является мужчиной. По его словам, исследования были проведены в больницах Алжира и Франции. В медицинском заключении отмечается, что у Хелиф есть XY-хромосомы и тестикулы. Магнитно-резонансная томография таза показала отсутствие матки, наличие яичек в брюшной полости, а также микропениса, напоминающего увеличенный клитор.

У боксерши был обнаружен дефицит 5-альфа-редуктазы второго типа, что свидетельствует о генетической аномалии, приводящей к нарушению обмена тестостерона и дегидроэпиандростерона. Врачи выявляют ее только у представителей мужского пола. В Международном олимпийском комитете (МОК) назвали документы о гендерной принадлежности непроверенными.

Иман Хелиф (в центре) из Алжира празднует золотую медаль на церемонии награждения после боя с Лю Ян

Чем занималась боксерша Хелиф после победы на Олимпиаде

Хелиф обрела популярность после скандальной победы на Олимпиаде. В сентябре 2024 года она появилась на Неделе моды в Милане в наряде от Bottega Veneta. Кроме того, Хелиф получила приглашение от алжирского Олимпийского комитета на конференцию «История успеха». Она заявила, что собирается участвовать в профессиональных боях и создать в стране академию бокса. В ноябре Хелиф появилась на обложке Vogue Arabia в специальном выпуске «Сделано в Аравии».

Президент США Дональд Трамп использовал скандал вокруг боксерши в своей предвыборной кампании. На видео был показан момент празднования спортсменкой победы на Олимпиаде в Париже.

«Мы отказались от нашей границы, наших зарплат и нашей храбрости, наш патриотизм называли токсичным. Мужчины могли избивать женщин и выигрывать медали», — говорится в ролике.

Хелиф заявила, что ее не испугали заявления Трампа о запрете трансгендеров в женском спорте в США. Она отметила, что планирует выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Я дам вам прямой ответ: президент США принял решение, касающееся политики в отношении трансгендеров в Америке. Я не трансгендер. Меня это не касается и не пугает», — сказала она.

20 августа 2025 года бывший тренер спортсменки Нассер Йефсах заявил, что Хелиф завершила карьеру. По его словам, боксерша отказалась проходить повторные исследования на определение пола.

Как в России отреагировали на скандальную победу боксерши Хелиф на Олимпиаде

На пленарной сессии клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что спортсменам-трансгендерам следует состязаться между собой, а не с женщинами.

«Человек, просто потому что он объявил себя женщиной, пошел у всех выиграл, нос сломал женщине, <…> это просто убивает женский спорт. Скоро женщинам невозможно будет нигде выступать. Чушь какая-то», — сказал глава государства.

Николай Валуев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина

Непобежденная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина заявила NEWS.ru, что разорвала бы Хелиф. Она напомнила, что боксировала с Николаем Валуевым, Александром Поветкиным и Федором Емельяненко.

«У меня не было проблем с девочками. Если бы вышла она, я бы разорвала. Надо готовиться не на 100%, а на 150%, как это делала я, — и ушла непобежденной», — заявила Рагозина.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал экс-главу МОК Томаса Баха на коленях извиниться перед оскорбленными девушками за историю с Хелиф, вернуть медали и признать свою ложь. В интервью NEWS.ru экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев осудил появление боксеров-трансгендеров на Олимпиаде в Париже.

«По-человечески мне жаль тех девушек, которым пришлось встретиться с вчерашними мужчинами. У нас есть понятие „спортсмен“ и „спортсменка“, а теперь рождается новое — „олимпийская спортсмен“. Это все равно что открыть ящик Пандоры. Если говорить про хромосомы, то их наличие подразумевает неравенство. Основополагающий олимпийский принцип равенства не соблюдается. Мы с вами не заметили спортсменов с женскими хромосомами, выступающих в мужских соревнованиях. Если человек родился с аномалией или решил сменить пол, в том числе используя гормональную терапию, он должен соревноваться в отдельной Олимпиаде. Тогда это будет принцип равенства, которого сейчас нет», — добавил Валуев.

Он отметил, что IBA призовет Хелиф вернуть олимпийское золото. Однако, по мнению Валуева, МОК не даст этого сделать, поскольку тогда рухнет все, выстроенное Бахом.

Как США запретили трансгендеров в женском спорте

Олимпийский и паралимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Организация направила письменное уведомление федерациям плавания, легкой атлетики и других видов спорта с требованием соблюдать этот указ.

«Наша пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливой и безопасной конкурентной среды для женщин. Все национальные спортивные федерации обязаны обновить свою действующую политику», — написали генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд и президент организации Джин Сайкс.

Трамп заявил, что трансгендерам не место в женском спорте. Американский лидер подписал указ о признании в стране двух неизменных полов — мужского и женского. За сутки до инаугурации глава Белого дома пообещал убрать трансвеститов из армии, а также запретить им пользоваться женскими туалетами и душевыми. Затем Трамп подписал указ о запрете трансгендеров в женских соревнованиях в США.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как в Госдуме отреагировали на уход Хелиф из бокса

Хелиф сбежала от ответственности, а не просто завершила карьеру, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он похвалил Трампа за указ о запрете трансгендеров в женском спорте в Америке.

«Это чудо в спорте не просто завершило карьеру, а я считаю, что сбежало от ответственности. Дальше будет больше, уже появляются требования лишить ее медали. Трансгендерам не место в классическом спорте. Они могут соревноваться между собой и извращаться сколько хотят. Трамп — молодец, его можно похвалить за то, что дал поручение, в том числе и Олимпийскому комитету США, запретить это новшество в спорте», — сказал Свищев.

Кто призвал боксершу Хелиф вернуть золотую олимпийскую медаль

Бывшая чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Светлана Кулакова в разговоре с NEWS.ru призвала Хелиф вернуть золотую олимпийскую медаль.

«Женщины должны боксировать c женщинами, мужчины — с мужчинами. Я бы хотела, чтобы Хелиф отдала свое золото, а девчонки, которые стали вторыми и третьими, поднялись на ступеньку выше. Это будет показательный пример», — сказала Кулакова.

