Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ

Бывшая чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Светлана Кулакова в разговоре с NEWS.ru призвала провалившую гендерный тест алжирскую боксершу Иман Хелиф вернуть золотую олимпийскую медаль. По ее словам, женщины должны боксировать c женщинами, мужчины – с мужчинами.

Я бы еще хотела, чтобы она отдала свое золото, чтобы девчонки, которые стали вторые, третьи поднялись на ступеньку выше. Это будет показательный пример, — сказала Кулакова.

Хелиф ранее завершила карьеру после скандала на чемпионате мира — 2023 и последующей победы на Олимпиаде в Париже в 2024 году. После провала гендерного теста World Boxing отстранила боксершу от турниров. Также против спортсменки высказались писательница Джоан Роулинг, предприниматель Илон Маск и президент США Дональд Трамп. Бывший тренер спортсменки Нассер Йефсах сообщил, что она больше не тренируется и отказывается проходить повторные исследования на определение пола.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что Хелиф сбежала от ответственности, а не просто завершила карьеру. По его словам, трансгендерам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) не место в классическом спорте. Он похвалил президента США Дональда Трампа за указ о запрете подобных людей в женском спорте в Америке.