Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:59

Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ

Экс-чемпионка мира по боксу Кулакова: Хелиф должна вернуть золотую медаль ОИ

Иман Хелиф Иман Хелиф Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Светлана Кулакова в разговоре с NEWS.ru призвала провалившую гендерный тест алжирскую боксершу Иман Хелиф вернуть золотую олимпийскую медаль. По ее словам, женщины должны боксировать c женщинами, мужчины – с мужчинами.

Я бы еще хотела, чтобы она отдала свое золото, чтобы девчонки, которые стали вторые, третьи поднялись на ступеньку выше. Это будет показательный пример, — сказала Кулакова.

Хелиф ранее завершила карьеру после скандала на чемпионате мира — 2023 и последующей победы на Олимпиаде в Париже в 2024 году. После провала гендерного теста World Boxing отстранила боксершу от турниров. Также против спортсменки высказались писательница Джоан Роулинг, предприниматель Илон Маск и президент США Дональд Трамп. Бывший тренер спортсменки Нассер Йефсах сообщил, что она больше не тренируется и отказывается проходить повторные исследования на определение пола.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что Хелиф сбежала от ответственности, а не просто завершила карьеру. По его словам, трансгендерам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) не место в классическом спорте. Он похвалил президента США Дональда Трампа за указ о запрете подобных людей в женском спорте в Америке.

боксеры
Олимпийские игры
победы
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист раскрыл, почему зарплаты россиян отстают от инфляции
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит смешивать с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.