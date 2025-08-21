Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру Боксерша из Алжира Хелиф закончила карьеру после провала гендерного теста

Алжирская боксерша-трансгендер (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Иман Хелиф завершила спортивную карьеру после провала гендерного теста, передает aif.ru. Бывший тренер Нассер Йефсах сообщил, что она больше не тренируется и отказывается проходить повторные исследования на определение пола.

Спортсменка решила завершить карьеру после скандала на ЧМ-2023 и последующей победы на Олимпиаде в Париже в 2024 году. После провала гендерного теста World Boxing отстранила Хелиф от турниров. Также против спортсменки высказались писательница Джоан Роулинг, предприниматель Илон Маск и президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что в 2023 году трансгендеру проиграла башкирская боксерша Азалия Аминева. Россиянка вызывала спортсменку на поединок и обещала отстоять других девушек, которым Хелиф в ходе боев нанесла увечья.

Ранее Олимпийский и паралимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Организация направила письменное уведомление федерациям плавания, легкой атлетики и других видов спорта с требованием соблюдать этот указ.