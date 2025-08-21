Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 10:48

Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру

Боксерша из Алжира Хелиф закончила карьеру после провала гендерного теста

Иман Хелиф Иман Хелиф Фото: Günter Lenz/Global Look Press

Алжирская боксерша-трансгендер (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Иман Хелиф завершила спортивную карьеру после провала гендерного теста, передает aif.ru. Бывший тренер Нассер Йефсах сообщил, что она больше не тренируется и отказывается проходить повторные исследования на определение пола.

Спортсменка решила завершить карьеру после скандала на ЧМ-2023 и последующей победы на Олимпиаде в Париже в 2024 году. После провала гендерного теста World Boxing отстранила Хелиф от турниров. Также против спортсменки высказались писательница Джоан Роулинг, предприниматель Илон Маск и президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что в 2023 году трансгендеру проиграла башкирская боксерша Азалия Аминева. Россиянка вызывала спортсменку на поединок и обещала отстоять других девушек, которым Хелиф в ходе боев нанесла увечья.

Ранее Олимпийский и паралимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Организация направила письменное уведомление федерациям плавания, легкой атлетики и других видов спорта с требованием соблюдать этот указ.

трансгендеры
бокс
олимпиады
поединки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
В Китае подтвердили данные России о бактериологическом оружии Японии
Задолжавшая ФНС двукратная олимпийская чемпионка вернулась в Россию
Синоптик раскрыл прогноз погоды на 1 сентября в Москве
Крупные протесты прошли у штаб-квартиры Microsoft
В Федерации альпинизма РФ раскрыли, почему Наговицына застряла в горах
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.