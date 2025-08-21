Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру

Алжирская боксерша-трансгендер (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Иман Хелиф заявила об уходе из спорта на фоне проваленного гендерного теста, передает aif.ru. Ее экс-тренер Нассер Йефсах сообщил, что спортсменка отказалась от тренировок и категорически не соглашается проходить исследования на определение пола.

Завершение карьеры последовало после скандалов на Чемпионате мира в 2023 году, а также Олимпийских игр в Париже. На последних она одержала победу, однако позже World Boxing отстранила боксершу из-за провала гендерного теста. Решение организации поддержали писательница Джоан Роулинг, предприниматель Илон Маск и президент США Дональд Трамп.

В 2023 году трансгендер одержала победу в поединке против башкирской боксерши Азалии Аминевой. Однако когда девушка узнала подробности о поле соперницы, она повторно вызвала Хелиф на бой и пообещала заступиться за других спортсменок, пострадавших от рук представительницы Алжирии.

Ранее Олимпийский и паралимпийский комитет США запретил трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях. Организация направила соответствующие уведомления в федерации плавания, легкой атлетики и других видов спорта.