Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 10:48

Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру

Боксерша из Алжира Хелиф закончила карьеру после провала гендерного теста

Иман Хелиф Иман Хелиф Фото: Günter Lenz/Global Look Press

Алжирская боксерша-трансгендер (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Иман Хелиф заявила об уходе из спорта на фоне проваленного гендерного теста, передает aif.ru. Ее экс-тренер Нассер Йефсах сообщил, что спортсменка отказалась от тренировок и категорически не соглашается проходить исследования на определение пола.

Завершение карьеры последовало после скандалов на Чемпионате мира в 2023 году, а также Олимпийских игр в Париже. На последних она одержала победу, однако позже World Boxing отстранила боксершу из-за провала гендерного теста. Решение организации поддержали писательница Джоан Роулинг, предприниматель Илон Маск и президент США Дональд Трамп.

В 2023 году трансгендер одержала победу в поединке против башкирской боксерши Азалии Аминевой. Однако когда девушка узнала подробности о поле соперницы, она повторно вызвала Хелиф на бой и пообещала заступиться за других спортсменок, пострадавших от рук представительницы Алжирии.

Ранее Олимпийский и паралимпийский комитет США запретил трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях. Организация направила соответствующие уведомления в федерации плавания, легкой атлетики и других видов спорта.

трансгендеры
бокс
олимпиады
поединки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист раскрыл, почему зарплаты россиян отстают от инфляции
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит смешивать с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.