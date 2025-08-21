Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 18:01

Боксерша-трансгендер Хелиф опровергла информацию о завершении карьеры

Иман Хелиф Иман Хелиф Фото: IMAGO/James Crombie/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира опровергла сообщения в СМИ, что она якобы бросила заниматься боксом после гендерного скандала. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) спортсменка заявила, что продолжает тренироваться и готовится к новым соревнованиям.

Я хотела бы ясно дать понять общественности, что новость о моем уходе из бокса является ложной и основана исключительно на заявлениях человека, который больше не представляет меня никаким образом и которого я считаю предавшим мое доверие и предавшим мою страну своими ложными и злонамеренными заявлениями. Я никогда не объявляла о завершении карьеры в боксе, — написала Хелиф.

Ранее экс-тренер Хелиф Нассер Йефсах сообщил, что спортсменка заершила карьеру. По его словам, алжирка отказалась от тренировок и категорически не соглашается проходить исследования на определение пола.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что Хелиф сбежала от ответственности, а не просто завершила карьеру. По его словам, трансгендерам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) не место в классическом спорте. Он похвалил президента США Дональда Трампа за указ о запрете подобных людей в женском спорте в стране.

боксеры
завершение карьеры
слухи
спортсмены
