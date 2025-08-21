Ревматолог рассказала о правилах безопасности при лечении суставов Ревматолог Боровкова: нужно разгрузить больной сустав под присмотром врачей

При возникновении симптомов заболевания суставов надо обратиться к врачам, сообщила ревматолог Наталья Боровкова. По ее словам, переданным Pravda-nn.ru, они решат, как нужно разгрузить больной сустав с помощью специальных приспособлений и препаратов.

Без консультации врача нельзя применять никакие аппараты для домашнего физиолечения. Некоторые из таких приборов действительно могут снимать боль, устранять мышечные спазмы, обусловленные воспалением или повреждением сустава, но их назначение — прерогатива врача, — заявила она.

Терапевт Оксана Драпкина ранее посоветовала заниматься физической активностью хотя бы по 150 минут в неделю. По ее словам, это позволит продлить себе жизнь на пять — восемь лет.

До этого 92-летняя жительница Китая по имени Ли заявила, что секрет долголетия — домашние занятия спортом. Женщина рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу.