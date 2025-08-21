Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:51

Путин поручил изучить возможность оснащения авто защитой от беспилотников

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей средствами защиты от беспилотников, следует из опубликованного перечня поручений по итогам выставки Народного фронта. Речь идет о машинах, которые поставляются российским военным и используются для эвакуации раненых. В документе говорится о противодронных решетках и противоосколочных одеялах.

Минпромторгу России совместно с Минобороны России рассмотреть вопрос о комплектовании автомобилей, поставляемых в ВС РФ и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотных воздушных судов, в том числе противодронными решетками и противоосколочными одеялами, — написано в документе.

Ранее главе Минобороны России Андрею Белоусову во время визита на место дислокации группировки войск «Север» продемонстрировали новейшие робототехнические изделия, задействованные в спецоперации на Украине. В их числе беспилотники, которые применяются для дистанционного минирования, а также для уничтожения бронетехники и фортификаций противника.

До этого стало известно, что с 2022 года в зону военной операции на Украине было поставлено более 20 тысяч беспилотников типа «Летающее крыло» семейства «Черника». Только в 2024 году туда направили свыше 4,5 тысячи дронов «Черника-2», а в 2025-м планируется поставить еще 7,5 тысячи единиц. Их производят в Москве.

