Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак В первом полугодии 2025 года число кибератак на Сбер выросло на 40%

Количество кибератак на инфраструктуру Сбера в январе-июне 2025 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал ТАСС зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. По его словам, все попытки оказались безрезультатными

Согласно данным мониторинга сетевого периметра, за шесть месяцев было зафиксировано более 35 тысяч сканирований и атак. При этом ни одна из них не смогла преодолеть эшелонированную систему защиты, созданную в том числе с применением современных AI-инструментов, — отметил Кузнецов.

Он добавил, что в текущем году атаки стали сложнее. Хакеры стали тщательнее готовиться, разрабатывать многоуровневые схемы и использовать искусственный интеллект.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Фроликов предупредил, что нанимать хакеров для решения личных проблем крайне опасно. Он подчеркнул, что подобные действия могут закончиться тюремным сроком для всех участников. По словам специалиста, нередко исполнители обманывают заказчиков или используют полученные данные против клиентов.