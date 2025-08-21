Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:03

Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак

В первом полугодии 2025 года число кибератак на Сбер выросло на 40%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество кибератак на инфраструктуру Сбера в январе-июне 2025 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал ТАСС зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. По его словам, все попытки оказались безрезультатными

Согласно данным мониторинга сетевого периметра, за шесть месяцев было зафиксировано более 35 тысяч сканирований и атак. При этом ни одна из них не смогла преодолеть эшелонированную систему защиты, созданную в том числе с применением современных AI-инструментов, — отметил Кузнецов.

Он добавил, что в текущем году атаки стали сложнее. Хакеры стали тщательнее готовиться, разрабатывать многоуровневые схемы и использовать искусственный интеллект.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Фроликов предупредил, что нанимать хакеров для решения личных проблем крайне опасно. Он подчеркнул, что подобные действия могут закончиться тюремным сроком для всех участников. По словам специалиста, нередко исполнители обманывают заказчиков или используют полученные данные против клиентов.

Сбербанк
хакеры
киберпреступники
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны
Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно
Моросящий снегопад и холод до -1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Политолог объяснил, почему Западу выгодно не слышать позицию России
Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.