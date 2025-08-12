Стало известно, какие риски несет обращение к услугам хакеров

Идея нанять хакера для решения личных проблем — не самая лучшая, заявил эксперт по безопасности программного обеспечения Евгений Фроликов. По его словам, переданным KP.RU, это грозит тюремным сроком для всех участников операции.

Не стоит поддаваться такому искушению — это уголовная зона для всех участников такой «операции». Кроме того, в реальности исполнители часто «кидают» клиентов или используют полученную от них информацию против них же, — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что серию кибератак на российские компании осуществила украинская хакерская группировка Hacken. Сообщалось, что личности некоторых из ее участников уже установлены правоохранительными органами РФ. По данным СМИ, злоумышленники работали под кураторством британской разведки MI6 и американского ЦРУ.