В Минтруде назвали востребованные профессии для переобучения Минтруд: 1С-программирование являются востребованной профессией для переобучения

Россияне для переобучения чаще всего выбирают такие профессии, как 1С-программисты, аналитики данных и специалисты по искусственному интеллекту, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. В ведомстве отметили, что такая тенденция связана с востребованностью цифровых навыков.

По количеству заявок лидируют профессии 1С-программистов, специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

В Минтруде добавили, что в 2025 году россияне проходят переобучение по 360 профессиям. Среди рабочих специальностей — электромонтер, швея, сварщик.

