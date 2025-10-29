Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:11

В Минтруде назвали востребованные профессии для переобучения

Минтруд: 1С-программирование являются востребованной профессией для переобучения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россияне для переобучения чаще всего выбирают такие профессии, как 1С-программисты, аналитики данных и специалисты по искусственному интеллекту, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. В ведомстве отметили, что такая тенденция связана с востребованностью цифровых навыков.

По количеству заявок лидируют профессии 1С-программистов, специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

В Минтруде добавили, что в 2025 году россияне проходят переобучение по 360 профессиям. Среди рабочих специальностей — электромонтер, швея, сварщик.

Ранее старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный заявил, что после достижения 40-летнего возраста процесс поиска работы усложняется из-за предлагаемой низкой заработной платы. По его словам, важно идти навстречу работодателю и делать акцент на карьерном росте.

До этого юрист Михаил Салкин заявил, что работодатель не может штрафовать сотрудников за опоздания, но имеет право применить другие дисциплинарные меры. Однако он отметил, что работник все равно несет ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка.

Россия
Минтруд
профессии
программисты
