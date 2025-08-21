«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа

ВС России ударили по авиабазе Дубно после атаки ВСУ на Курскую область, на фронт привезли десятки тысяч «Черник», 50 наемников из Колумбии у границ РФ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Удар по украинской авиабазе Дубно связали с атакой ВСУ на Курск

Удар российской армии по авиабазе Дубно стал ответной мерой на недавние атаки Вооруженных сил Украины с применением истребителей F-16 на территорию Курской области, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, действия российских войск носят точечный и обоснованный характер, направленный на ликвидацию ключевых угроз.

Эксперт подчеркнул, что атака была необходима для уничтожения самолетов-носителей бомб JDAM, которыми били по Курской области. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Бойцы «Азова» угодили в огневой мешок в ДНР

Бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попала в огневой мешок в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, российские войска установили полный контроль над противником.

Советник главы ДНР отметил, что украинские военные не могут отступить, даже несмотря на крайне тяжелую ситуацию. Возможно, они не получили соответствующего приказа либо опасаются нести большие потери при попытке выхода из окружения, предположил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВСУ предрекли «железные тиски» в Краматорске

Вооруженные силы Украины окажутся в тисках в Славянске и Краматорске, если ВС РФ освободят Покровск, Константиновку, Северск и Красный Лиман, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в данных районах идут жесточайшие бои.

Славянск, как пояснил аналитик, находится в низине. Поэтому одной из важнейших точек является гора Карачун, констатировал эксперт. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Десятки тысяч единиц «Черники» поставили в зону СВО

Более 20 тысяч различных модификаций БПЛА типа «Летающее крыло» семейства «Черника» были поставлены в зону военной операции на Украине с 2022 года, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. Он уточнил, что эта категория дронов производится в Москве.

Так, БПЛА «Черника-1» и «Черника-2» зарекомендовали себя как надежные и многофункциональные системы. Только в 2024 году в зону СВО поставлено более 4,5 тысячи аппаратов «Черника-2», а на 2025 год запланирована поставка еще 7,5 тысячи единиц.

У курских границ ликвидировали 50 наемников из Колумбии

В Сумской области уничтожен полигон колумбийских наемников. Около 50 бойцов были ликвидированы, сообщили инсайдеры. ВСУ перебросили их к границе, чтобы сдержать наступление ВС России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военные обнаружили полигон с наемниками по наводке жителей села Алексеевка, которые жаловались на забиравшихся в заброшенные дома в поисках еды иностранцев-мародеров. Всего на окраине населенного пункта базировались около 100 наемников. Их перебросили из Харьковской области для помощи мобилизованным украинцам в возведении оборонительных сооружений.

ВСУ ждут проблемы с приходом осени

Вооруженные силы Украины рискуют столкнуться с серьезными проблемами с приходом осенней распутицы, высказал мнение военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, западная техника не адаптирована к сложным погодным условиям и бездорожью.

Глазунов указал, что современная российская техника способна эффективно работать в любых условиях, поэтому ухудшение погоды не окажет негативного влияния на продвижение ВС РФ в зоне военной операции. При этом западные образцы создавались для европейских дорог и более благоприятного климата, что может создать для ВСУ дополнительные проблемы.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Среди погибших военнослужащих ВСУ оказалось много молодежи

Многие из погибших военнослужащих ВСУ оказались младше возраста мобилизации, следует из документов украинского Генштаба, взломанных хакерской группировкой KillNet. Речь идет о бойцах от 19 до 24 лет, которые были ликвидированы с августа по ноябрь 2023 года.

Молодые люди в возрасте до 25 лет могут служить в украинской армии исключительно на контрактной основе. В частности, для них предусмотрен так называемый молодежный контракт «18–24».

Украинскому депутату грозит пожизненное за помощь россиянину

Депутата Херсонского горсовета от партии «Нам здесь жить!» Илью Карамаликова могут приговорить к пожизненному заключению за госизмену. Его подозревают в помощи российскому летчику в 2022 году.

Следствие считает, что Карамаликов, возглавляя народную дружину, способствовал возвращению на родину раненого российского пилота, который попал в засаду. Суд над депутатом проходит в Кривом Роге, куда его перевели из СИЗО.

