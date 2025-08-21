Десятки тысяч единиц «Черники» поставили в зону СВО с начала конфликта

Десятки тысяч единиц «Черники» поставили в зону СВО с начала конфликта ТАСС: в зону СВО с 2022 года поставили свыше 20 тысяч БПЛА типа «Черника»

Более 20 тысяч различных модификаций БПЛА типа «Летающее крыло» семейства «Черника» было поставлено в зону военной операции на Украине с 2022 года, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства уточнил, что эта категория дронов производится в Москве.

Так, БПЛА «Черника-1» и «Черника-2» зарекомендовали себя как надежные и многофункциональные системы. Только в 2024 году в зону СВО поставлено более 4,5 тысячи аппаратов «Черника-2», а на 2025 год запланирована поставка еще 7,5 тысячи единиц.

Надежность, модульность и многофункциональность делают БПЛА «Черника-1» и «Черника-2» лидерами в своем классе беспилотников, — отметил источник.

На базе «Черники-2» создано целое семейство специализированных аппаратов, включая версии для аэроразведки, поражения труднодосягаемых целей, а также модели с тепловизионными и инфракрасными камерами для работы в ночное время. Сейчас эти дроны успешно применяются на Донецком направлении благодаря простоте в эксплуатации и высоким техническим характеристикам.

Ранее военнослужащий подразделения БПЛА с позывным Канат сообщил, что в ВС России разработали установку гранатометов на беспилотники. По словам солдата, совместно с коллегами он готовит различные боеприпасы для дронов. Теперь эти решения успешно задействуются в реальных боевых условиях.