Сотруднице ЦРУ передали российский орден за сына, якобы погибшего на СВО

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал российскую государственную награду заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Юлиане Галлиной, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. Как утверждается, награда была вручена за ее сына, якобы погибшего на СВО, сражаясь на стороне России.

По информации CNN, Уиткофф передал Галлиной орден Мужества, полученный им во время визита в Россию. Прежде телеканал CBS сообщал, что президент России Владимир Путин якобы передал через Уиткоффа орден Ленина, однако CNN уточняет, что речь идет именно об ордене Мужества.

В материале подчеркивается, что сын Галлиной, американской гражданки и высокопоставленного сотрудника ЦРУ, погиб в 2024 году во время участия в специальной военной операции на стороне России. Официального подтверждения данной информации со стороны ЦРУ или администрации США на данный момент не поступало.

Ранее издание Foreign Policy заявляло, что Уиткофф допускает серьезные промахи в работе. Авторы статьи раскрыли детали неудач американского представителя и назвали его «ходячей катастрофой».

Прежде Уиткофф заявил, что длительность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже была обусловлена достигнутым на ней прогрессом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны провели за обсуждением вопроса «довольно много времени».