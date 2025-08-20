Спецпосланник Трампа объяснил, почему встреча на Аляске продлилась три часа Уиткофф: длительность саммита на Аляске объяснялась прогрессом в урегулировании

Длительность встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже была обусловлена достигнутым на ней прогрессом по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, стороны провели за обсуждением вопроса «довольно много времени», передает Fox News.

Мы провели там довольно много времени, поскольку действительно добились прогресса относительно того, как мы можем достичь мирного соглашения, — сказал он.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Переговоры длились около трех часов. Путин и Трамп по дороге к основному месту переговоров пообщались тет-а-тет в лимузине американского лидера. Позже состоялись переговоры в формате «три на три». С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Путин назвал состоявшиеся переговоры очень хорошими. Он также обратил внимание, что выбор Аляски в качестве места для саммита был логичным, поскольку, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Трамп же заявил, что оценивает встречу с Путиным на «10 из 10».