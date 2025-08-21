Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:40

Мощный удар по украинской авиабазе Дубно связали с атакой ВСУ на Курск

Военэксперт Кнутов: ВС России ударили по авиабазе Дубно после атаки ВСУ на Курск

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удар российской армии по авиабазе Дубно является ответной мерой на недавние атаки Вооруженных сил Украины с применением истребителей F-16 на территорию Курской области, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, действия российских войск носят точечный и обоснованный характер, направленный на ликвидацию ключевых угроз.

Удар по авиабазе Дубно связан с тем, что буквально на днях F-16 ВСУ атаковали Курскую область с помощью бомб JDAM. Это планирующие бомбы типа наших FAB с управляемым модулем планирования и коррекции, только американского производства. Поэтому, естественно, встает вопрос об уничтожении самолетов-носителей. Поэтому удар был нанесен именно по авиабазе, — пояснил Кнутов.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области. По данным источника, российские военные атаковали цель, впервые за долгое время использовав аэробаллистические ракеты «Кинжал». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВСУ
авиабазы
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
