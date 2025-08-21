Многие из погибших военнослужащих ВСУ оказались младше возраста мобилизации, следует из документов украинского Генштаба, взломанных хакерской группировкой KillNet и проанализированных РИА Новости. Речь идет о бойцах от 19 до 24 лет, которые были ликвидированы с августа по ноябрь 2023 года.

Молодые люди в возрасте до 25 лет могут служить в украинской армии исключительно на контрактной основе. В частности, для них предусмотрен так называемый молодежный контракт «18-24».

Президент Украины Владимир Зеленский высказывался о планах привлечь в ВСУ молодежь от 18 до 24 лет. Им пообещали особые льготы: $24 тысячи за год службы, поступление в вуз без экзаменов и беспроцентную ипотеку. Впоследствии украинское Минобороны объявило о старте такой программы.

Ранее стало известно, что численность жителей западных регионов Украины заметно сократилась примерно на 30%. Бывший депутат местного совета Ирина Мацепура признала, что в селах нет работы, мужчины уехали, а за ними отправились и женщины. По ее словам, семьи стараются заранее вывезти юношей допризывного возраста. При этом переселенцы из других областей либо возвращаются домой, либо покидают страну.