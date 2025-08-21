Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России Военкор Рожин усмотрел в новом посте Трампа об Украине угрозу терактов в РФ

Заявление американского президента Дональда Трампа о невозможности выиграть противостояние на Украине, не атакуя Россию, звучит как угроза Москве, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, речь идет об угрозе новых терактов на российской территории.

Звучит почти как угроза новых терактов на территории РФ, — написал он.

До этого стало известно, что российские войска значительно продвинулись на различных участках фронта за последние сутки. Рожин среди ключевых достижений отметил взятие под контроль шести населенных пунктов и расширение зон контроля.

Также сообщалось, что Трамп получил официальное приглашение посетить Россию с визитом. Как указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, данное предложение было озвучено во время встречи лидеров на Аляске.

Ранее сообщалось, что Германия в большей степени «проиграла» по итогам встречи Трампа с лидерами стран ЕС и украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По словам турецких журналистов, глава немецкого правительства Фридрих Мерц остался в стороне как на общем фото, так и за столом переговоров.