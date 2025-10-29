Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 02:59

Глава РФПИ подаст в суд на американскую газету

Дмитриев хочет подать в суд на The Washington Post из-за искажения данных

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев намерен обратиться в суд с иском к американскому изданию The Washington Post, об этом он написал в соцсети X. Поводом для разбирательства стало повторное размещение газетой неверных цитат, которые приписываются российскому представителю.

Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления (цитат в публикации. — NEWS.ru) — так и не исправили, — сказано в сообщении.

Ранее Дмитриев заявил, что американская газета WP исказила факты в своей публикации. Он сказал, что журналисты выдали репост на его странице за цитату. В статье, о которой идет речь, фраза «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех» была приписана Дмитриеву.

До этого конгрессмен Анна Паулина Луна заявила, что Соединенным Штатам следует вести открытый диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать военное противостояние. Она подчеркнула, что Вашингтону следует отказаться от неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

Кроме того, глава РФПИ рассказал, что более 99% американцев не знают, что в прошлом Россия хотела присоединиться к НАТО. Он также отметил, что на данный момент Блок представляет для Москвы экзистенциальную угрозу.

