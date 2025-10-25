Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 10:05

Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО

Дмитриев: более 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости

Более 99% американцев не знают, что в прошлом Россия хотела присоединиться к НАТО, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан на ее YouTube-канале. Он также отметил, что на данный момент блок представляет для Москвы экзистенциальную угрозу.

Россия просто не хотела, чтобы НАТО слишком сильно приближалась к ее границам, потому что это экзистенциальная угроза для России <…> Я готов поспорить, что 99,999% американцев не знают, что президент (России Владимир — NEWS.ru.) Путин предлагал вступить в НАТО,констатировал Дмитриев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что почти все страны Евросоюза и Североатлантического альянса сплотились для нанесения стратегического поражения РФ. По его словам, Запад действует не напрямую, а через конфликт на Украине.

До этого представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ядерные учения Североатлантического альянса носят дестабилизирующий характер. По ее словам, Москву беспокоит практика отработки ядерных ударов по территории РФ и ее союзников.

