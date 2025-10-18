Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post Дмитриев заявил, что The Washington Post выдала репост сообщения за его цитату

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американская газета The Washington Post исказила факты в своей публикации. В соцсети X он написал, что журналисты выдали репост на его странице за цитату. В статье, о которой идет речь, фраза «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех» была приписана Дмитриеву.

Очередной показательный случай искажения правды от фейковой The Washington Post. Я просто перепостил сообщение из Telegram-канала, но в статье приписали эти цитаты мне, — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ также призвал журналистов отредактировать статью и принести ему извинения. К тому же он потребовал провести внутреннюю проверку в редакции.

