Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 03:00

Врач ответила, опасны ли содержащиеся во фруктах лектины

Врач Мизинова: человеческий организм выработал механизм защиты от лектинов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На протяжении эволюции человеческий организм выработал механизм защиты от содержащихся во фруктах лектинов, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Она пояснила, что эти вещества имеются во всей растительной пище и могут действовать как яд.

Существует научное представление, которое я считаю обоснованным. Оно гласит, что фрукты и вообще вся растительная пища содержат вещества, называемые лектинами. Лектины — это вещества, которые растения выделяют для защиты и которые могут действовать как яды. Считается, что все фрукты и растения, содержащие лектины, не являются полезными для человеческого организма и могут медленно отравлять его. Мое отношение к этой теории таково: скорее всего, человеческий организм в процессе эволюции выработал достаточно механизмов защиты, чтобы справляться с лектинами, — поделилась Мизинова.

Также врач подчеркнула полезность фруктов из-за содержащихся в них витаминов и микроэлементов. При этом она отметила, что чрезмерное употребление фруктов может нанести вред организму.

Фрукты полезны благодаря тому, что содержат витамины и микроэлементы, а также антиоксиданты. Эти составляющие делают фрукты очень полезными, к тому же они богаты клетчаткой и имеют приятный вкус. Однако не всегда фрукты полезны. В каких случаях они могут быть вредными? Во-первых, когда их употребляется слишком много — важно помнить, что все должно быть в умеренном количестве. Во-вторых, фрукты могут быть не полезны, если они выращены с использованием химического земледелия и химикатов. Также они не полезны, если испорчены или покрыты плесенью, — подытожила Мизинова.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что продукты для правильного питания с сахарозаменителями могут провоцировать резкие скачки инсулина в крови и способствовать набору веса. По ее словам, их главная опасность заключается в скрытых калориях из-за использования альтернативных подсластителей.

здоровье
врачи
диетологи
фрукты
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, какие дачные постройки освобождены от налога
Врач ответила, опасны ли содержащиеся во фруктах лектины
Глава РФПИ подаст в суд на американскую газету
Шереметьево прекратил обслуживание рейсов
14 аэропортов России закрыты: детали, что атаковали ВСУ ночью 29 октября
Названы лучшие способы навсегда избавиться от шума соседей без конфликтов
Еще семь аэропортов России закрылись
Коррупция в ВСУ: воевать некому — все купили себе теплые места в тылу
Балицкий извинился за свои высказывания о Курской области
ПВО уничтожила еще три дрона, летевших на Москву
Очевидцы передают, что ночное небо Ульяновской области озарили взрывы
ЦРУ и НАТО обсуждают планы по влиянию на Россию
Фаза Луны сегодня, 29 октября 2025 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
«Железный сефард Мадуро»: в чем секрет его успеха, как стал союзником РФ
Один аэропорт юга России временно не работает
«Жуколад» удивил украинцев необычной белковой начинкой
Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на жилой дом
Гороскоп на 29 октября: Львам довериться другу, а Девам избегать обещаний
Хинштейн осудил слова Балицкого о жителях Курской области
Приметы 29 октября: Лонгин Сотник — Вратник и целитель зрения
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.