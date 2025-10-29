Врач ответила, опасны ли содержащиеся во фруктах лектины

На протяжении эволюции человеческий организм выработал механизм защиты от содержащихся во фруктах лектинов, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Она пояснила, что эти вещества имеются во всей растительной пище и могут действовать как яд.

Существует научное представление, которое я считаю обоснованным. Оно гласит, что фрукты и вообще вся растительная пища содержат вещества, называемые лектинами. Лектины — это вещества, которые растения выделяют для защиты и которые могут действовать как яды. Считается, что все фрукты и растения, содержащие лектины, не являются полезными для человеческого организма и могут медленно отравлять его. Мое отношение к этой теории таково: скорее всего, человеческий организм в процессе эволюции выработал достаточно механизмов защиты, чтобы справляться с лектинами, — поделилась Мизинова.

Также врач подчеркнула полезность фруктов из-за содержащихся в них витаминов и микроэлементов. При этом она отметила, что чрезмерное употребление фруктов может нанести вред организму.

Фрукты полезны благодаря тому, что содержат витамины и микроэлементы, а также антиоксиданты. Эти составляющие делают фрукты очень полезными, к тому же они богаты клетчаткой и имеют приятный вкус. Однако не всегда фрукты полезны. В каких случаях они могут быть вредными? Во-первых, когда их употребляется слишком много — важно помнить, что все должно быть в умеренном количестве. Во-вторых, фрукты могут быть не полезны, если они выращены с использованием химического земледелия и химикатов. Также они не полезны, если испорчены или покрыты плесенью, — подытожила Мизинова.

