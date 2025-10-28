Врач раскрыла, можно ли считать полезным растительное молоко

Растительное молоко может быть полезным при отсутствии добавок, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Она подчеркнула, что обычно в составе этого продукта есть загустители и ароматизаторы.

Что касается растительного молока, я бы выбрала такой вариант, в составе которого есть только заявленное растение и вода. Например, миндальное молоко. Когда перемолотый миндальный орех растворяют в воде и получают таким образом миндальное молоко. Но зачастую это какая-то растительная мука, в которую добавляют загуститель, чтобы оно выглядело более-менее текучим продуктом, а не просто водичкой, в которой взболтали эту муку или какой-то крахмал, — объяснила Мизинова.

Она отметила, что сложный состав продукта заставляет усомниться в его пользе. По ее мнению, производители пытаются усилить вкус растительного молока с помощью консервантов и сахара.

Туда же добавляют консервант и сахар, чтобы этот продукт был повкуснее. Часто добавляют ароматизатор, чтобы придать этому продукту вкус и видимость того, что это, например, какой-то орех, банан или кокос. Поэтому сказать, что растительное молоко полезно, можно только в том случае, если это действительно будет монокомпонентный состав. Например, гречневое молоко — это перемолотая гречневая мука и вода. А если это сложный состав с разными химическими добавками и консервантами, о пользе здесь говорить вообще не приходится, — подытожила Мизинова.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление молока может привести к образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, по его словам, существует риск столкнуться с лишним весом.