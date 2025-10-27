Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 07:05

Врач назвал неожиданное опасное свойство молока

Хирург Умнов: злоупотребление молоком опасно атеросклеротическими бляшками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерное употребление молока может привести к образованию атеросклеротических бляшек, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Кроме того, по его словам, существует риск столкнуться с лишним весом.

Самая большая опасность употребления молока возникает тогда, когда организм не способен усваивать продукт при отсутствии должных ферментов. При этом происходит вздутие живота, наступают боли, и организм не получает необходимые калории, что чрезвычайно опасно в младенчестве. При чрезмерном употреблении молока в осознанном возрасте возможно развитие ожирения и образование атеросклеротических бляшек. Но опять же это реально, если молоко пить ведрами ежедневно длительное время, — предупредил Умнов.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова заявила, что потребление глазированных сырков может вызвать воспаление кишечника. По ее словам, неправильное хранение и компоненты молочной продукции часто становятся причиной вздутия и боли в желудке.

