Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 06:00

Россиян предупредили об опасности одного из любимых лакомств

Нутрициолог Яблокова: глазированные сырки могут вызвать воспаление кишечника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление глазированных сырков может привести к воспалению в кишечнике, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, неправильное хранение и состав молочной продукции нередко вызывают вздутие и боль в желудке.

Продукт, который часто вызывает неприятные симптомы, — глазированные сырки. В них содержатся сахар, растительные жиры, ароматизаторы и глазурь, что усиливает брожение и воспаление слизистой кишечника. В сочетании с нарушением микрофлоры человек начинает страдать метеоризмом и испытывать дискомфорт, — подчеркнула Яблокова.

Она предупредила, что нарушение технологии или санитарных норм на производстве может привести к попаданию дрожжей в сырки. По ее словам, молочная масса — идеальная среда для размножения бактерий, особенно если продукт долго хранится при неправильной температуре. В результате, отметила нутрициолог, микроорганизмы начинают бродить, вызывая отравление.

Даже молочные продукты с чистым составом часто вызывают вздутие, если у человека снижена лактазная активность. Молоко, кефир, творог, сливки и сливочные десерты могут вызывать брожение, газообразование и диарею. Особенно при синдроме раздраженного кишечника или нарушении микробиоты, — заключила Яблокова.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова заявила, что магазинное мороженое может привести к ожирению и диабету из-за высокого содержания сахара. По ее словам, добавки в продукте также способны вызывать аллергические реакции и проблемы с пищеварением.

Читайте также
Названы главные симптомы опасного венерического заболевания
Здоровье/красота
Названы главные симптомы опасного венерического заболевания
Мясников назвал главное правило для здоровья кишечника
Здоровье/красота
Мясников назвал главное правило для здоровья кишечника
Изысканный ужин из привычных блюд: обалденная замена панировочных сухарей в куриных котлетах
Общество
Изысканный ужин из привычных блюд: обалденная замена панировочных сухарей в куриных котлетах
Любимый ужин худеющих — миф или реальность: почему рис с курицей — враг хорошей фигуры
Общество
Любимый ужин худеющих — миф или реальность: почему рис с курицей — враг хорошей фигуры
Психолог дала три совета россиянам, которые боятся летать на самолетах
Общество
Психолог дала три совета россиянам, которые боятся летать на самолетах
здоровье
еда
россияне
продукты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилой небоскреб в центре Нью-Йорке может обрушиться
Финэксперт раскрыл, стало ли золото выгоднее банковских вкладов
Пожар площадью 12 тысяч «квадратов» вспыхнул в Астраханской области
Пелюстка по-грузински — маринуем вкусную розовую капусту!
Крамник прокомментировал смерть американского гроссмейстера
Экзекуция шваброй: мигрант свешивал с балкона и насиловал гостя любовницы
Россиян предупредили об опасности одного из любимых лакомств
Тайны снов о воде: важные знаки для мужчин и женщин
Дуров разглядел в ограблении Лувра знак для Франции
Лагерь с наемниками ВСУ взлетел на воздух: успехи ВС РФ к утру 21 октября
Названы главные симптомы опасного венерического заболевания
К чему снится кормить грудью младенца: раскрываем тайны сна
Психолог дала три совета россиянам, которые боятся летать на самолетах
Глава СВР сообщил о подготовке НАТО к войне с Россией
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 октября
«Возьмем обширные территории»: названа вероятная дата завершения СВО
Венгрия поддержит санкции против РФ после уступок Брюсселя
Психолог ответила, как перестать ставить себе жесткие дедлайны
«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ
Полиция нашла новые улики в деле Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.