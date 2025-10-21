Россиян предупредили об опасности одного из любимых лакомств Нутрициолог Яблокова: глазированные сырки могут вызвать воспаление кишечника

Употребление глазированных сырков может привести к воспалению в кишечнике, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, неправильное хранение и состав молочной продукции нередко вызывают вздутие и боль в желудке.

Продукт, который часто вызывает неприятные симптомы, — глазированные сырки. В них содержатся сахар, растительные жиры, ароматизаторы и глазурь, что усиливает брожение и воспаление слизистой кишечника. В сочетании с нарушением микрофлоры человек начинает страдать метеоризмом и испытывать дискомфорт, — подчеркнула Яблокова.

Она предупредила, что нарушение технологии или санитарных норм на производстве может привести к попаданию дрожжей в сырки. По ее словам, молочная масса — идеальная среда для размножения бактерий, особенно если продукт долго хранится при неправильной температуре. В результате, отметила нутрициолог, микроорганизмы начинают бродить, вызывая отравление.

Даже молочные продукты с чистым составом часто вызывают вздутие, если у человека снижена лактазная активность. Молоко, кефир, творог, сливки и сливочные десерты могут вызывать брожение, газообразование и диарею. Особенно при синдроме раздраженного кишечника или нарушении микробиоты, — заключила Яблокова.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова заявила, что магазинное мороженое может привести к ожирению и диабету из-за высокого содержания сахара. По ее словам, добавки в продукте также способны вызывать аллергические реакции и проблемы с пищеварением.