28 октября 2025 в 18:27

Врач-репродуктолог десятки лет подсовывал пациенткам собственную сперму

В США врач-репродуктолог десятки лет тайно оплодотворял пациенток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Соединенных Штатах доктор Чарльз Пит, работавший в университетской больнице Дьюка, в 1970–1980-х годах тайно подменял донорскую сперму своей при проведении процедур искусственного оплодотворения, сообщает People. Об этом стало известно после того, как у одной из его дочерей, 43-летней Саммер Маккессон, обнаружили синдром Марфана — генетическое заболевание, потребовавшее срочной операции. Генетическая экспертиза показала, что у женщины есть 11 единокровных братьев и сестер.

Мать Саммер, Лори Круппа, проходившая лечение у Пита, сообщила, что врач уверял ее в использовании спермы анонимного донора. Поскольку доктор Пит скончался в 2013 году, привлечь его к ответственности невозможно. Представитель больницы Дьюка назвал действия врача неприемлемыми.

Ранее в Сингапуре осудили медбрата, который под видом медицинской процедуры изнасиловал молодого человека в больнице. Суд приговорил гражданина Индии Элипе Шива Нагу к году и двум месяцам лишения свободы, а также к телесному наказанию в виде двух ударов палкой.

