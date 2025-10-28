Врач-репродуктолог десятки лет подсовывал пациенткам собственную сперму

В Соединенных Штатах доктор Чарльз Пит, работавший в университетской больнице Дьюка, в 1970–1980-х годах тайно подменял донорскую сперму своей при проведении процедур искусственного оплодотворения, сообщает People. Об этом стало известно после того, как у одной из его дочерей, 43-летней Саммер Маккессон, обнаружили синдром Марфана — генетическое заболевание, потребовавшее срочной операции. Генетическая экспертиза показала, что у женщины есть 11 единокровных братьев и сестер.

Мать Саммер, Лори Круппа, проходившая лечение у Пита, сообщила, что врач уверял ее в использовании спермы анонимного донора. Поскольку доктор Пит скончался в 2013 году, привлечь его к ответственности невозможно. Представитель больницы Дьюка назвал действия врача неприемлемыми.

