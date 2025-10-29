Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 04:20

Технолог назвала самый универсальный режим стирки

Технолог Ершова: режим стирки для хлопка также подойдет для полиэстера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Режим стирки для хлопковых изделий также подходит для вещей из полиэстера, заявила NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. Кроме того, по ее словам, эта программа хорошо удаляет загрязнения на вещах из льна.

Стирка хлопка — универсальный режим для очистки хлопчатобумажных тканей, льна и полиэстера. Продолжительность цикла может достигать двух-трех часов, при этом скорость отжима варьируется от средней до максимальной. Эта программа эффективно справляется даже с сильной грязью. Температуру можно выбрать в зависимости от типа ткани и степени загрязнения, ориентируясь на рекомендации на ярлыке изделия. Для интенсивной стирки рекомендуется температура 90–95 градусов, для стандартной — 60 градусов, а для бережной — 40 градусов, — поделилась Ершова.

Технолог подчеркнула, что в таком универсальном режиме также можно стирать постельное белье, полотенца, объемные вещи, например куртки. По ее словам, интенсивная стирка при 90–95 градусах подходит для детского белья и одежды.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что пятна крови на одежде нельзя стирать в горячей воде. По его словам, при нагревании белок альбумин разрушается и прочно связывается с волокнами ткани.

