29 октября 2025 в 06:00

Депутат рассказал, чем опасен возникший интерес к репетиторам по видеоиграм

Депутат Нилов: из-за репетиторов по видеоиграм может возрасти число игроманов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Занятия с репетиторами по видеоиграм могут грозить ростом числа игроманов в стране, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, такая форма обучения чревата выкачиванием денег из родительских карманов.

Чем чреват возросший интерес к занятиям с репетиторами по видеоиграм? Они могут превратиться в некую игроманию, когда этот процесс будет настолько затягивать, что не будет оставаться времени на учебу у детей или работу у взрослых. А во-вторых, будет происходить выкачивание денег из карманов родителей, чтобы повысить свой уровень, заполучить какие-то тактические секреты, — высказался Нилов.

Однако он отметил, что нельзя однозначно оценивать все видеоигры как исключительно вредные, поскольку их характер сильно различается. Например, уточнил депутат, стратегические и интеллектуальные проекты могут способствовать развитию логического мышления.

Я бы не стал говорить, что занятия с репетиторами по видеоиграм несут лишь вред людям и что никому не стоит позволять зарабатывать на этом. Видеоигры могут быть разными. Одно дело, если в игре нужно кого-то убивать, и совсем другое, если игра интеллектуальная, стратегическая, где развивается логическое мышление, — подытожил Нилов.

Ранее сообщалось, что популярные видеоигры Minecraft и Fortnite могут повышать риск развития игровой зависимости у детей. По мнению ученых, виной тому стали так называемые лутбоксы — кейсы с предметами разной ценности. Игроки могут приобретать их за реальные деньги или получать в процессе прохождения.

