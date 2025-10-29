Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 06:15

К чему снится собственная измена: узнаете, что говорит сонник о предательстве

К чему снится собственная измена К чему снится собственная измена Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сон, в котором вы изменяете партнеру, вызывает тревогу и желание расшифровать подсказки подсознания. Согласно популярным сонникам, такой сон чаще всего символизирует внутренние переживания, страхи или чувство вины, а не настоящее предательство.

Мужчинам сон о собственной измене указывает на внутренний конфликт или тревогу по поводу отношений и личной жизни. Такой сон говорит о необходимости разобраться в своих эмоциях и открыто обсудить проблемы с партнером.

В случае с женщинами подобные сны часто отражают:

  • внутреннюю неуверенность;

  • страх потерять любимого;

  • тревоги по поводу собственной верности.

Иногда сон о предательстве предвещает перемены в отношениях, необходимость честности и доверия. Важно помнить, что сны — отражение подсознательных ощущений, а не предвестники событий.

Ранее мы выяснили, к чему снится измена со стороны партнера.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
