Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 29 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 29 октября

Силы противовоздушной обороны в ночь на 29 октября сбили четыре дрона ВСУ, пытавшихся атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

ВСУ предприняли попытку атаковать промышленную зону Буденновска с применением беспилотников, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. Он отметил, что воздушная угроза была своевременно ликвидирована силами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня противник попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Буденновска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников в настоящее время работают оперативные службы», — сказано в публикации.

Telegram-канал SHOT написал, что над ночным небом Ульяновской области прозвучала серия взрывов. По данным канала, системы ПВО работают по украинским беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Канал уточнил: в небе наблюдались характерные вспышки и были слышны звуки работы моторов. SHOT отметил, что инцидент произошел в районе Новоспасского городского поселения приблизительно в 00:20 ночи по мск.

При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Выгоничском районе Брянской области произошло возгорание жилого дома, погибла мирная жительница, а 14-летняя девочка получила ранения.

«В результате террористической атаки ВСУ с помощью БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. К большому горю, погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 23 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было ликвидировано над территорией Брянской области.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Тульской области, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, два БПЛА — над территорией Орловской области», — сказано в сообщении.

Российская ПВО сбила два вражеских беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что сейчас на местах падения обломков работают специалисты.

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в публикации.

Три женщины были ранены при ударе дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшие находятся в медицинском учреждении.

