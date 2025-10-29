Вашингтон готовит новые поставки вооружений Киеву через европейцев Уитэкер: США продадут Европе оружия на $2 млрд для передачи Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут продать европейским странам вооружения на сумму $2 млрд (158,5 млрд рублей) для их последующей передачи Украине. По оценкам дипломата, в следующем году объем военной помощи может достичь $15–16 млрд (около 1 трлн рублей), передает Bloomberg.

В ближайшие несколько месяцев у нас, вероятно, будут еще $2 миллиарда. И мы ожидаем, что это будет сделано очень быстро, — сказано в сообщении.

Ранее Уитэкер провел встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. В ходе переговоров стороны обсудили дополнительные меры воздействия на Россию, выходящие за рамки санкционного давления.

До этого Украина получила первые партии вооружения, выделенные странами НАТО в рамках инициативы PURL («Перечень приоритетных потребностей Украины»). По данным источника, поставки проходили по линии программы, запущенной в августе для совместных закупок вооружений.

Кроме того, стало известно, что в последние месяцы европейские страны значительно сократили военную помощь Украине, несмотря на обещания продолжать поддержку. С июля объем обещанных поставок сократился на 57% по сравнению с первым полугодием.