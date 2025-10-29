Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 09:21

«Им следует это делать»: Трамп отреагировал на новые удары ЦАХАЛ по Газе

Трамп: ответные удары ЦАХАЛ по Газе не являются нарушением перемирия

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ответные удары ЦАХАЛ по сектору Газа не являются нарушением перемирия, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. По его словам, израильская армия имела право на атаку, так как в палестинском анклаве был убит ее солдат.

Израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, им следует это делать, — сказал Трамп.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские ВВС произвели серию авиаударов по разным районам Газы. По данным источника, один из ударов пришелся на медицинский центр «Аш-Шифа» на севере города. В свою очередь, телеканал Al Mayadeen сообщил о попадании в расположенный к западу от Газы лагерь для беженцев Эш-Шати.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении мощных ударов по сектору Газа после консультаций по вопросам безопасности. Решение было принято на фоне обвинений в адрес ХАМАС в инсценировке при передаче останков израильского пленного и нарушениях перемирия. В свою очередь, ХАМАС отложило запланированную на 28 октября передачу останков израильского заложника.

США
Дональд Трамп
сектор Газа
Израиль
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный мужчина устроил стрельбу на детской площадке из-за обиды
Военэксперт объяснил главную разницу между «Орешником» и «Буревестником»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.