«Им следует это делать»: Трамп отреагировал на новые удары ЦАХАЛ по Газе

Ответные удары ЦАХАЛ по сектору Газа не являются нарушением перемирия, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. По его словам, израильская армия имела право на атаку, так как в палестинском анклаве был убит ее солдат.
Израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, им следует это делать, — сказал Трамп.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские ВВС произвели серию авиаударов по разным районам Газы. По данным источника, один из ударов пришелся на медицинский центр «Аш-Шифа» на севере города. В свою очередь, телеканал Al Mayadeen сообщил о попадании в расположенный к западу от Газы лагерь для беженцев Эш-Шати.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении мощных ударов по сектору Газа после консультаций по вопросам безопасности. Решение было принято на фоне обвинений в адрес ХАМАС в инсценировке при передаче останков израильского пленного и нарушениях перемирия. В свою очередь, ХАМАС отложило запланированную на 28 октября передачу останков израильского заложника.