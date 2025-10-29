Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 09:35

«Фактически без связи»: у бригады ВСУ закончились терминалы Starlink

Бригада ВСУ под Харьковом почти полностью осталась без терминалов Starlink

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одна из бригад ВСУ в зоне спецоперации практически полностью осталась без терминалов Starlink, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде, которая принимает участие в боях на Харьковском направлении.

В 57-й ОМПБр практически полностью закончились терминалы Starlink, а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций враг фактически остался без связи и управления, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ убили под Харьковом мирного жителя, а еще одного пытали. В качестве доказательства преступлений украинских солдат приводится расшифровка радиоперехвата. Согласно ей, боец обратился к командиру с позывным Гидра и рассказал о трех гражданских.

До этого стало известно, что операторы беспилотников группировки ВС РФ «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Противник пытался скрытно переместиться в тыл российских подразделений на Красноармейском направлении.

ВСУ
Starlink
Харьковская область
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Раскрыто место похорон Романа Попова
Молодежь устроила перестрелку в поселке Челябинской области
Назван минус высоких ставок по вкладам для экономики
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.