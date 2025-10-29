«Фактически без связи»: у бригады ВСУ закончились терминалы Starlink Бригада ВСУ под Харьковом почти полностью осталась без терминалов Starlink

Одна из бригад ВСУ в зоне спецоперации практически полностью осталась без терминалов Starlink, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде, которая принимает участие в боях на Харьковском направлении.

В 57-й ОМПБр практически полностью закончились терминалы Starlink, а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций враг фактически остался без связи и управления, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ убили под Харьковом мирного жителя, а еще одного пытали. В качестве доказательства преступлений украинских солдат приводится расшифровка радиоперехвата. Согласно ей, боец обратился к командиру с позывным Гидра и рассказал о трех гражданских.

До этого стало известно, что операторы беспилотников группировки ВС РФ «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Противник пытался скрытно переместиться в тыл российских подразделений на Красноармейском направлении.