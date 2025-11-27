Названы страны, с которыми РФ может начать сотрудничать по аналогу Starlink Военэксперт Артамонов: РФ может сотрудничать по аналогу Starlink с Китаем и КНДР

Россия в кооперации с Китаем, КНДР или Ираном может развернуть собственную систему спутникового интернета для обеспечения широкополосного доступа в Сеть, которая станет аналогом Starlink, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, подготовка запуска низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» может быть завершена в течение года.

Готовность системы минимальной конфигурации [для запуска «Рассвета»] — это вопрос ближайшего будущего. То есть в течение года это будет готово. Такой эффективности, как Starlink, за такой срок не приобретешь, но нам сейчас это и не настолько важно. Я считаю, что могут вестись переговоры РФ с дружественными странами, которые тоже обладают спутниковыми системами, допустим, Китаем. Это вопрос уже переговоров и юристов, насколько эту систему и в каком виде можно использовать. Есть еще Иран и КНДР. Не исключено, что они будут с нами в этом отношении сотрудничать. Эти страны обладают собственными возможностями, — пояснил Артамонов.

По его словам, в настоящее время у Китая и РФ есть программа сотрудничества в области космоса. Военэксперт не исключил, что, возможно, и в области геолокации у Москвы и Пекина появятся точки соприкосновения.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Россия готовится к созданию суверенного аналога американской системы Starlink. По его словам, низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» обеспечит широкополосный доступ к спутниковой связи. Он отметил, что разработкой данного проекта занимается компания «Бюро 1440».