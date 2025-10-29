Шестиэтажка обрушилась в пригороде Стамбула Шестиэтажный дом обрушился в городе Гебзе в 60 км от Стамбула

Шестиэтажный дом обрушился в городе Гебзе в 60 км от Стамбула, сообщил телеканал NTV. Данные о пострадавших не приводятся.

Отмечается, что недалеко от здания вели работы по строительству метро. На место прибыли бригады спасателей. По данным канала A Haber, около шести человек могут находиться под обломками.

Ранее крушение плавучего крана в Севастополе привело к гибели двух человек. Также сообщалось о 20 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело. К месту происшествия отправилась группа следователей и криминалистов для осмотра территории и проведения всех необходимых действий.

До этого на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге произошло обрушение части крыши. В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) отметили, что обрушился козырек, но пострадавших нет.

В школе города Балей в Забайкальском крае ранее произошло обрушение потолка. Благодаря своевременным действиям учителя детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал. На момент происшествия в кабинете находилось восемь детей.