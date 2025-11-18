В Кремле раскрыли, приедут ли представители России на переговоры в Турции

Делегация России не поедет в Турцию на переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, пока подобный диалог осуществляется без участия Москвы.

Нет, представителей России завтра в Турции не будет, — сказал Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф отправится в Турцию 19 ноября. Ожидается, что там он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что Зеленский может принять требования России на переговорах с Уиткоффом. Она считает, что такое развитие событий становится вероятным на фоне успехов Вооруженных сил РФ на фронте.

До этого президент Финляндии Александр Стубб отметил, что переговоры о прекращении конфликта на Украине, вероятно, начнутся не раньше февраля-марта 2026 года. Он подчеркнул, что начало переговоров зависит от позиции Зеленского.