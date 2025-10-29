Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 09:15

Острая маринованная капуста с лаймом и кориандром

Острая маринованная капуста с лаймом и кориандром Острая маринованная капуста с лаймом и кориандром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сначала создайте ароматную основу: в сухой сковороде обжарьте столовую ложку семян кориандра и чайную ложку черного перца горошком до появления интенсивного аромата, затем грубо измельчите их в ступке. Крупные ломтики капусты сложите в миску, пересыпая их щепоткой крупной соли и полученной свежемолотой смесью специй. Смешайте в сотейнике 5 ст. л. соевого соуса, 3 ст. л. виноградного уксуса, 2 ст. л. густого цветочного меда и 1 ст. л. копченой паприки. Доведите до кипения, но не кипятите, чтобы мед растворился, а паприка отдала маслу свой цвет и аромат. Залейте капусту этим горячим маринадом, добавьте тонко нарезанные дольки одного лайма вместе с цедрой для цитрусовой свежести. Аккуратно перемешайте, уложите сверху груз и оставьте на столе до полного остывания. Затем уберите в холодильник минимум на двенадцать часов — за это время капуста пропитается, приобретая неуловимый дымный шлейф, пикантную горьковатость кориандра и яркую кислинку лайма.

Ранее мы писали о том, как приготовить пикантную капусту со свеклой на зиму.

