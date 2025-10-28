Россиян предупредили о вреде ПП-продуктов без сахара

Продукты для правильного питания с сахарозаменителями могут провоцировать резкие скачки инсулина в крови и способствовать набору веса, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, их главная опасность заключается в скрытых калориях из-за использования альтернативных подсластителей.

ПП-продукты могут быть калорийнее обычных. Главное заблуждение — вера в то, что замена сахара автоматически снижает калорийность. На деле производители используют патоку, мальтодекстрин, изомальт или фруктозу. Все эти вещества метаболизируются через те же биохимические пути, что и обычный сахар. Мальтодекстрин имеет гликемический индекс 105–110 — даже выше, чем у глюкозы. Он мгновенно повышает уровень сахара в крови, провоцируя резкий выброс инсулина. Фруктоза метаболизируется исключительно в печени, где легко конвертируется в жировые отложения, — пояснила Дивинская.

При этом, по ее словам, патока, являясь смесью глюкозы и мальтозы, имеет калорийность почти как у сахара — около 320 ккал на 100 грамм. Дивинская добавила, что любой быстрый углевод запускает опасный каскад реакций в организме. Специалист подчеркнула, что резкий подъем глюкозы ведет к выбросу инсулина, который блокирует расщепление жиров и стимулирует синтез жирных кислот.

