29 октября 2025 в 01:15

Фаза Луны сегодня, 29 октября 2025 года. Опасаемся иллюзий и панических атак

Фаза Луны сегодня, 29 октября 2025 года. Опасаемся иллюзий и панических атак Фаза Луны сегодня, 29 октября 2025 года. Опасаемся иллюзий и панических атак Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 29 октября, в 14:58 по московскому времени Луна войдет в 9-й день лунного цикла.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Спутник Земли в 9-й лунный день продолжает пребывать под властью Водолея. Луна вчера начала проходить вторую четверть растущей фазы — на ночном небосклоне в ясную погоду мы можем видеть молодой месяц, развернутый рогами в левую сторону. Следующего полнолуния остается ждать ровно неделю.

Общая характеристика 9-го лунного дня

Обманчивый день, когда каждый рискует не только пасть жертвой мошенников или подвергнуться обману, но и попасть в плен собственных иллюзий. Чтобы не навредить себе и избежать плачевных последствий, рекомендуется всю информацию, получаемую в этот день, «делить на восемь» и только тому, что получится в остатке, доверять.

Здоровье и красота на растущей Луне

Особое внимание своему здоровью сегодня следует уделить сердечникам. Также возможны проблемы у людей с невралгиями и различными нарушениями психики: вероятно обострение различных фобий и появление панических атак. Постарайтесь избегать стрессов, если возможно, минимизируйте общение и занимайтесь делами, которые успокаивают вас и приносят удовольствие.

Фаза Луны сегодня, 29 октября, какая сегодня Луна: день иллюзий, фобий и творчества Фаза Луны сегодня, 29 октября, какая сегодня Луна: день иллюзий, фобий и творчества Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнес и финансы между новолунием и полнолунием

Вероятно возникновение конфликтов буквально на ровном месте — с начальством, коллегами, партнерами или клиентами. Если проблема уже есть, всеми силами сохраняйте спокойствие и старайтесь урегулировать ее мирным путем. Успех в делах сегодня ожидает только людей творческих профессий. Финансовые операции, консультации юристов и бухгалтеров, профессиональное обучение сегодня лучше не проводить, чтобы не попасть в ловушку недостоверной информации.

Свадьба и отношения во второй четверти растущей фазы

День не годится для заключения брака — иллюзии супругов быстро разобьются о быт, а вся совместная жизнь будет омрачена обманом. В общении с родственниками сегодня лучше избегать разговоров, ограничиваясь конкретными делами.

Природа и Луна

Рыбалка пойдет хорошо, но улов, скорее всего, из-за обилия мелочи сгодится только на корм кошке. Садоводам тех регионов, где еще не лег снежный покров, пора подумать о посеве семян под зиму.

Ранее мы рассказывали, когда лучше всего квасить капусту этой осенью.

