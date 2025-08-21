Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 16:55

Потоки воды снесли мост в Магаданской области

Из-за наводнения потоки воды снесли автомобильный мост в Магаданской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за сильных дождей потоки воды снесли автомобильный мост в Магаданской области, сообщил Telegram-канал SHOT. В это время по нему ехал грузовик с цистерной, водитель транспорта упал в воду и застрял.

Канал отметил, что наводнения произошли в поселках Омсукчан и Сеймчан. В некоторых населенных пунктах нет электричества и связи. Отмечается, что недалеко от разрушенного моста через реку Мякит мужчина оставил машину в реке и отправился в лес, но внезапно встретил там медведя. Спасаясь от хищника, он решил пройти по мосту, где люди помогли ему выбраться.

В то же время сообщается, что наводнение произошло и в Якутии. В некоторых населенных пунктах эвакуируют жителей, у которых затопило дома. В селе Сордоннох повреждены три моста.

Ранее из-за наводнения в Пакистане погибли более 650 человек. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф поручил правительству контролировать работы по ликвидации последствий стихийных бедствий в Хайбер-Пахтунхве, где жертвами наводнения стали по меньшей мере 323 человека.

Россия
Магаданская область
наводнения
мосты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно
Моросящий снегопад и холод до -1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Политолог объяснил, почему Западу выгодно не слышать позицию России
Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте
Швеция строит логистическую базу НАТО рядом со Стокгольмом
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.