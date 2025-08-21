Потоки воды снесли мост в Магаданской области

Из-за сильных дождей потоки воды снесли автомобильный мост в Магаданской области, сообщил Telegram-канал SHOT. В это время по нему ехал грузовик с цистерной, водитель транспорта упал в воду и застрял.

Канал отметил, что наводнения произошли в поселках Омсукчан и Сеймчан. В некоторых населенных пунктах нет электричества и связи. Отмечается, что недалеко от разрушенного моста через реку Мякит мужчина оставил машину в реке и отправился в лес, но внезапно встретил там медведя. Спасаясь от хищника, он решил пройти по мосту, где люди помогли ему выбраться.

В то же время сообщается, что наводнение произошло и в Якутии. В некоторых населенных пунктах эвакуируют жителей, у которых затопило дома. В селе Сордоннох повреждены три моста.

Ранее из-за наводнения в Пакистане погибли более 650 человек. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф поручил правительству контролировать работы по ликвидации последствий стихийных бедствий в Хайбер-Пахтунхве, где жертвами наводнения стали по меньшей мере 323 человека.