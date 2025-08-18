Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 14:38

Сотни человек стали жертвами наводнения в Пакистане

Число погибших при наводнении в Пакистане возросло до 650

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за наводнения в Пакистане погибли более 650 человек, сообщает The Indian Express. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф поручил правительству контролировать работы по ликвидации последствий стихийных бедствий в Хайбер-Пахтунхве, где жертвами наводнения стали по меньшей мере 323 человека.

Пострадали 929 человек, среди погибших —392 мужчины, 94 женщины и 171 ребенок. Ожидается, что дожди и грозы продолжатся в Пакистане до 19 августа. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с растущим числом человеческих жертв в результате внезапных наводнений в Пакистане.

Ранее Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Пакистана сообщило, что в результате стихийного бедствия в провинции Хайбер-Пахтунхва погиб 31 человек. Согласно официальным данным, количество пострадавших достигло 325, из них 142 ребенка. Основными причинами многочисленных жертв стали масштабные наводнения, оползни, обрушения жилых построек и удары молний.

Президент России Владимир Путин направил властям Пакистана телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Глава государства также выразил сочувствие родным погибших.

Пакистан
наводнения
погибшие
потопы
