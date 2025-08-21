Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:20

Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно

ИБ-эксперт Мясоедов: QR-код безопасен, если человек сам запрашивает действие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переходить по QR-коду можно, если человек сам запрашивает то или иное действие либо очень хорошо понимает, для чего код висит перед ним, рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов, отвечая на вопрос о размещении мошенниками QR-кодов в общественных местах. По его словам, лучше вообще ничего не сканировать в тех местах, где есть опасения насчет легальности кода.

Например, вы стоите на кассе, вы пробили продукт и хотите оплатить с помощью системы быстрых платежей. Вы сами запрашиваете открытие QR-кода. Тогда это безопасно, — сказал Мясоедов.

Эксперт пояснил, что отличить фишинговый сайт от реального сможет только человек с высокой цифровой зрелостью.

Если вы находитесь в банке, вы сидите в кабинете какого-нибудь сотрудника, и вот он вам дает буклет, на котором предлагается отсканировать QR-код. В таком случае, наверное, это оправданно. В иных случаях нужно быть крайне осторожными, особенно если у вас не стоит специализированное антивирусное ПО, которое помимо вирусов блокирует еще какие-то фишинговые сайты, — резюмировал специалист.

Ранее в пресс-службе МВД России предупредили, что мошенники стали чаще размещать в общественных местах поддельные QR-коды. Пользователь сканирует фишинговый QR-код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника.

