Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:11

Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным

Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным развитие ракетной промышленности, передает БелТА. Разговор, по словам главы государства, будет касаться совместных шагов по ее модернизации.

Я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно, и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза, — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что растущие военные угрозы и активное наращивание оборонных бюджетов со стороны западных стран требуют особого внимания к вопросам национальной безопасности. Он подчеркнул, что обеспечение обороноспособности Белоруссии становится приоритетной задачей, особенно в условиях существования Союзного государства с Россией.

Александр Лукашенко
Владимир Путин
Белоруссия
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моросящий снегопад и холод до -1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Политолог объяснил, почему Западу выгодно не слышать позицию России
Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте
Швеция строит логистическую базу НАТО рядом со Стокгольмом
«Политическое недоразумение»: в Крыму отреклись от украинского прошлого
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.