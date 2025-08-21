Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным

Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным развитие ракетной промышленности, передает БелТА. Разговор, по словам главы государства, будет касаться совместных шагов по ее модернизации.

Я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно, и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза, — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что растущие военные угрозы и активное наращивание оборонных бюджетов со стороны западных стран требуют особого внимания к вопросам национальной безопасности. Он подчеркнул, что обеспечение обороноспособности Белоруссии становится приоритетной задачей, особенно в условиях существования Союзного государства с Россией.