21 августа 2025 в 16:58

Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»

В Индии маленькую девочку лишили глаз,а потом зверски убили ради «ритуала»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии восьмилетней девочке во время обряда «жертвоприношения» выкололи глаза, а потом беспощадно расправились, передает Daily Mirror. Ребенок был похищен неизвестным мужчиной вместе двумя сообщниками.

Один из арестованных заявил, что он практикует магию. Он утверждал, что его жена должна носить амулет, который был освящен кровью и глазами невинной девушки, чтобы избежать выкидыша. Ожерелье для беременной женщины было изготовлено из глаз девочки.

Изуродованное до неузнаваемости тело ребенка было обнаружено полицейскими 9 августа. В результате оперативно-следственных мероприятий были задержаны четыре человека.

Ранее в Великобритании двухлетний мальчик умер в ногах у отца. 60-летний мужчина внезапно скончался от сердечного приступа, оставшись без еды и воды. Ребенка обнаружила служба опеки, вскрыв квартиру.

До этого в Кировской области жестоко убили десятилетнего мальчика. Его мать сообщила о пропаже, и тело с ножевыми ранениями нашли в лесополосе. Подозреваемый — 14-летний подросток, ранее состоявший на учете за бродяжничество.

ритуалы
Индия
дети
убийства
издевательства
