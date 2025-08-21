Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам

ИБ-эксперт Раевский: после перехода по QR-кодам нельзя устанавливать приложения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Само по себе сканирование QR-кода безопасно, пока пользователь не перейдет по ссылке, рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт в сфере IT-безопасности Алексей Раевский, отвечая на вопрос о размещении мошенниками QR-кодов в общественных местах. По его словам, ссылка может вести на фишинговый сайт или предлагать установить подозрительное приложение, что еще опаснее.

И когда мы устанавливаем это приложение, мы тем самым полностью отдаем себя в руки киберпреступников. Поэтому здесь просто единственный совет — включать голову, смотреть, что предлагают, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что смартфоны, как правило, требуют подтверждения всех подозрительных действий — скачивания, установки файла, соответствующих разрешений.

Как себя обезопасить? Не делать всего этого, просто с умом подходить к этим процессам и понимать, что если какой-то QR-код опубликован, даже с рекламой каких-нибудь товаров для взрослых, он не должен просить скачать приложение, это просто должна быть страничка с информацией, — указал Раевский.

Ранее в пресс-службе МВД России предупредили, что мошенники стали чаще размещать в общественных местах поддельные QR-коды. Пользователь сканирует фишинговый QR-код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника.

Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
