21 августа 2025 в 17:15

Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии

Пропавшие в Киргизии иранские альпинисты не выходят на связь больше 10 дней

Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Двое иранских альпинистов, пропавших в Иссык-Кульской области Киргизии во время восхождения, не выходят на связь с 10 августа, передает ТАСС со ссылкой на сотрудников туркомпании «Ак-Сай трэвел». Эта организация занималась организацией маршрута иностранных граждан.

Иранцев нет на связи с 10 августа, — сообщил представитель турфирмы.

По словам собеседника, к поискам подключали беспилотники, однако спасательная операция оказалась безрезультатна. В представительстве президента Киргизии в Иссык-Кульской области считают, что Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах погибли.

Ранее стало известно, что альпинистка Наталья Наговицына оказалась в бедственном положении на Черной скале из-за гида-новичка по имени Роман. Он сорвался и увлек за собой клиентку. Мужчина отделался легкими ушибами, тогда как Наговицына при падении получила перелом ноги и не смогла продолжить путь.

До этого вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил, что Наговицына оказалась в беде из-за отсутствия необходимой подготовки. Он подчеркнул, что такие маршруты требуют долгой и серьезной подготовки. По его словам, в случае чрезвычайной ситуации с этого участка еще никто не возвращался самостоятельно.

