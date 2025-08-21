Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 16:36

Раскрыта стоимость рокового восхождения альпинистки Наговицыной

Застрявшая в горах Киргизии альпинистка заплатила за тур 400 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая в горах Киргизии из-за перелома ноги, заплатила за тур около $5000 (400 тысяч рублей), сообщает aif.ru. Компания, с которой связалась спортсменка, является единственной на территории страны, организующей экспедиции на семитысячники СНГ и выдающей значки «Снежных барсов».

В эту стоимость, как пишет издание, входит встреча альпинистов в аэропорту Бишкека, трансфер вертолетом в базовый лагерь «Южный Иныльчек», подъем на вершину, спуск к реке Каркара и возвращение обратно в Бишкек. Общая продолжительность тура составляет 27 дней. Наталья прилетела в базовый лагерь 25 июля.

Ранее появилась информация, что Наталья получила травму после того, как ее гид-новичок Роман сорвался и потащил ее с собой. Гид оставил ее и отправился в лагерь, чтобы рассказать о случившемся. Ей принесли спальник, газ, воду и еду.

В Федерации альпинизма России считают, что Наговицына попала в трудную ситуацию из-за отсутствия должной подготовки. Как сообщил вице-президент Александр Пятницын, оказавшиеся на этом сложном маршруте в ЧП не вернулись оттуда ни живыми, ни мертвыми.

