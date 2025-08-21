В Раде придумали, как украсть Донбасс: ответ России будет жестким

В Верховную Раду Украины внесли проект закона об изменении границ. Согласно ему, подконтрольные Киеву территории Донбасса собираются присоединить к Харьковской и Днепропетровской областям. Это, по мысли инициаторов законопроекта, позволит сохранить спорные земли в рамках Украины. Согласится ли с такими изменениями Россия, в то время как ВС РФ продолжают наступление к административным границам ДНР и ЛНР — читайте в материале NEWS.ru.

Как на Украине хотят изменить границы Донбасса

20 августа в Верховную Раду внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает изменить административные границы четырех областей Украины. Согласно документу, подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик будут присоединены к Харьковской и Днепропетровской области соответственно. По мнению нардепов, эта инициатива даст возможность сохранить украинскую юрисдикцию над этими территориями. По срокам рассмотрения информации пока нет.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли <...> — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные Украине части ДНР и ЛНР. — NEWS.ru) войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей», — отметили в Раде.

Эту идею поддержали и украинские радикалы. Бывший замкомандира батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и экс-нардеп Игорь Мосийчук назвал инициативу «крайне актуальной». По его словам, Верховной Раде «нужно передвинуть границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли к Днепропетровской и Харьковской областям».

«Изменить административные границы — и ничего никому не нужно отдавать, ведь это уже будут не города и села Донецкой и Луганской областей», — указал он.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского коллеги Владимира Путина об установлении полного контроля РФ над всей территорией Донбасса. По его словам, вместе с тем предлагается заморозить линию фронта на всех других участках линии соприкосновения.

Признает ли Россия изменение границ Донбасса

Украинские власти решили запрыгнуть в последний вагон и спешно подготовили законопроект об изменении границ областей, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. «Сами авторы данной инициативы не скрывают ее цели — стремления сохранить за собой части ДНР и ЛНР, а по сути не выводить ВСУ из Донбасса и не уступать данные территории России», — заявил он.

Киев решил прикрыться законодательными барьерами, однако такие манипуляции не станут препятствием для мирного урегулирования, подчеркнул парламентарий. По его словам, Россия исходит из оценки ситуации на земле, а не из лихорадочно подготовленных законопроектов «в стране, где закон давно стал инструментом для решения вопросов киевского режима и его хозяев».

Конституция Российской Федерации не предполагает признания таких законов, отметил в беседе с NEWS.ru капитан I ранга Василий Дандыкин. «ЛНР и ДНР на референдуме полностью вошли в состав РФ на правах полноценных субъектов. Так что согласиться с такими изменениями — нарушить собственную Конституцию. Я не думаю, что Москва пойдет на это», — заявил он

По мнению военного эксперта, таким образом Киев пытается cаботировать урегулирование конфликта. «Украина неоднократно пыталась срывать переговоры с Россией. И ей это удавалось, как это произошло в Стамбуле в 2022 году. Сейчас ситуация отличается. Тем не менее, риск срыва остается. Неизвестно, как будет развиваться ситуация», — пояснил эксперт.

Политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, в свою очередь, считает, что главным адресатом этих инициатив Киева является президент США Дональд Трамп.

«У американского лидера плохо с географией, он путает Армению и Албанию. Ему можно что угодно подсунуть. Сказать: „Вот тут новая граница областей, мы поправили, но чуть-чуть, это не важно“. И потом убедить Трампа, чтобы уже он пытался навязать Москве новые границы Донбасса. Конечно, ничего из этого не выйдет. Зато потом можно сказать, что это русские „не хотят мира“. План в том, чтобы „впарить“ это Вашингтону», — рассказал NEWS.ru

Как ВС РФ продолжают наступать в Донбассе

Пока Верховная Рада «меняет границы», Вооруженные силы РФ ведут активное наступление в зоне спецоперации, в частности, в Донбассе. В четверг, 21 августа, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска прорвали оборону противника на юго-востоке Покровска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Military Watch Magazine, в августе ВС РФ установили рекорд по скорости продвижения в рамках спецоперации. Например, 12 августа российские войска взяли под контроль 110 кв. км. Такой темп наступления более чем в пять раз превосходит среднюю скорость продвижения в зоне конфликта.

Предыдущий месяц также стал удачным для ВС РФ. Российское наступление на Украине в июле стало самым масштабным с ноября 2024 года, сообщала британская газета The Telegraph. Армия заняла 713 кв. км, что значительно превысило показатели предыдущих месяцев.

