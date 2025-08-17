Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске

Трамп поддержал полный контроль России над всем Донбассом Fox News: Трамп поддержал контроль РФ над всем Донбассом и заморозку фронта

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина об установлении полного российского контроля над всей территорией Донбасса, сообщает Fox News со ссылкой на анонимного европейского дипломата. По его словам, вместе с тем предлагается заморозить линию фронта на всех других участках линии соприкосновения.

Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс и заморозила линии фронта в другом месте для достижения соглашения с Украиной, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Трамп также перестал поддерживать немедленное прекращение огня, начав добиваться всеобъемлющего мирного соглашения. Смена позиции главы Белого дома произошла после встречи с Путиным, который заявлял, что Москва не заинтересована во временном перемирии и настаивает на долгосрочном урегулировании.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия сформулировала конкретные условия для завершения специальной военной операции, среди ключевых требований — полный вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Также, по данным журналистов, в список требований входит законодательное закрепление статуса русского языка на Украине. Кремль не комментировал эти сведения.