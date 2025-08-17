Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 12:35

Трамп поддержал полный контроль России над всем Донбассом

Fox News: Трамп поддержал контроль РФ над всем Донбассом и заморозку фронта

Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина об установлении полного российского контроля над всей территорией Донбасса, сообщает Fox News со ссылкой на анонимного европейского дипломата. По его словам, вместе с тем предлагается заморозить линию фронта на всех других участках линии соприкосновения.

Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс и заморозила линии фронта в другом месте для достижения соглашения с Украиной, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Трамп также перестал поддерживать немедленное прекращение огня, начав добиваться всеобъемлющего мирного соглашения. Смена позиции главы Белого дома произошла после встречи с Путиным, который заявлял, что Москва не заинтересована во временном перемирии и настаивает на долгосрочном урегулировании.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия сформулировала конкретные условия для завершения специальной военной операции, среди ключевых требований — полный вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Также, по данным журналистов, в список требований входит законодательное закрепление статуса русского языка на Украине. Кремль не комментировал эти сведения.

США
президент США
Дональд Трамп
контроль
Донбасс
заморозка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Противник пытается контратаковать»: в ДНР вскрыли замысел ВСУ
Назван еще один участник переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Насмерть отравившихся газом рабочих достали со дна канализационного колодца
В Британии назвали вероятность гражданской войны в Европе
В российском регионе решили создать майнинг-фермы около угольных разрезов
В России рассказали, как ракетная программа ВСУ была отброшена назад
Экономист раскрыл, почему в России падает спрос на курьеров
Эксперты составили топ самых дешевых китайских автомобилей в России
Раскрыто, кто поедет поддерживать Зеленского на переговорах с Трампом
Стало известно, с какой проблемой может столкнуться российская экономика
«Умные» дроны России заставили Зеленского пойти в атаку
Трамп поддержал полный контроль России над всем Донбассом
Многодетная мать сбежала из дома и попросила не искать ее
Бари Алибасов «ускользнул» от врачей и рванул на рыбалку
Женщина через суд добивается от Басты компенсации морального вреда
Трамп оказался на грани срыва после переговоров с Путиным
На Западе предрекли Украине потерю территорий и суверенитета
ВС России уничтожили места хранения украинских «Сапсанов»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
«Ошиблась адресом»: Коц ответил жене Трампа на ее «письмо о детях» Путину
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.