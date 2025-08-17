Появился список требований России для завершения СВО Reuters: в список требований РФ для остановки СВО входит вывод ВСУ из Донбасса

Россия сформулировала конкретные условия для завершения специальной военной операции, среди ключевых требований — полный вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, передает агентство Reuters. Также, по данным журналистов, в список требований входит законодательное закрепление статуса русского языка на Украине. Официально Москва не комментировала эти сведения.

Агентство уточняет, что российская сторона исключает возможность временного прекращения огня без достижения полноценного мирного соглашения. Данная позиция противоречит одному из основных требований украинского президента Владимира Зеленского. Также, по сведениям агентства, рассматривается возможность передачи Украине ограниченных территорий в Сумской и Харьковской областях.

Дополнительными пунктами российских требований значатся: международное признание статуса Крыма как части России, частичная отмена западных санкций, законодательный запрет на вступление Украины в НАТО с предоставлением альтернативных гарантий безопасности, обеспечение прав Русской православной церкви на украинской территории.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал предположение, что американский президент Дональд Трамп способен оказать давление на киевские власти с целью принятия компромиссных условий. По его оценке, состоявшаяся встреча глав России и США наглядно показала реальное соотношение сил в современной международной политике.